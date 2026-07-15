Морпіхи 40-ї бригади провели спецоперацію із застосуванням морських дронів "Барракуда" на Дніпрі. ВIДЕО

Оператори 40-ї окремої бригади морської піхоти провели комбіновану операцію із застосуванням кількох типів морських безпілотників проти російських військ у гирлі Дніпра на півдні Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у спецоперації були задіяні морський дрон-камікадзе, носій ударних БпЛА та безекіпажний катер із модулем некерованих ракет.

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Деталі операції

Спочатку дрон-камікадзе непомітно наблизився до покинутого судна, де окупанти облаштували спостережний пункт. Після цього безекіпажний катер із ракетним модулем завдав ударів по прибережній смузі, уразивши ворожі позиції в очереті. На завершальному етапі носій БпЛА запустив ударні FPV-дрони по позиціях противника.

Унаслідок операції було знищено замасковані позиції, особовий склад окупантів на узбережжі та в одному з населених пунктів.

Спецоперацію спільно провели підрозділи "Баракуда", Garuda, 1st Company Group та 426-й окремий полк безпілотних систем.

Морські дрони типу "Барракуда" є власною розробкою інженерів 40-ї окремої бригади морської піхоти, створеною у співпраці з американо-європейським стартапом 2DefAi.tech.

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