Пілоти 1021-го ЗАП дронами-перехоплювачами STING збили 12 російських БпЛА. ВIДЕО
Оператори 1021-го зенітного артилерійського полку успішно відбили чергову атаку російських безпілотників, застосувавши дрони-перехоплювачі STING.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів українські захисники знищили 12 повітряних цілей - дев'ять ударних безпілотників типу "Шахед" та три БпЛА "Гербера".
Для перехоплення ворожих дронів військовослужбовці використовували безпілотники STING виробництва "Диких шершнів", які вже неодноразово довели свою ефективність у боротьбі з російськими засобами повітряного нападу.
Кадри збиття повітряних цілей опублікували "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.
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