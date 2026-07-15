Пілоти 1021-го ЗАП дронами-перехоплювачами STING збили 12 російських БпЛА. ВIДЕО

Оператори 1021-го зенітного артилерійського полку успішно відбили чергову атаку російських безпілотників, застосувавши дрони-перехоплювачі STING.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів українські захисники знищили 12 повітряних цілей - дев'ять ударних безпілотників типу "Шахед" та три БпЛА "Гербера".

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Для перехоплення ворожих дронів військовослужбовці використовували безпілотники STING виробництва "Диких шершнів", які вже неодноразово довели свою ефективність у боротьбі з російськими засобами повітряного нападу.

Кадри збиття повітряних цілей опублікували "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.

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