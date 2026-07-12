Український дрон STING збив російський дрон-перехоплювач "Сокол-И", який полював на БпЛА Сил оборони. ВIДЕО

Індустрія дронів

Українські оператори дронів Teiwaz Group знищили російський безпілотник-перехоплювач "Сокол-И", який окупанти використовують для боротьби з українськими розвідувальними БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий безпілотник було перехоплено дроном STING від "Диких шершнів" під час масованого запуску російських БпЛА типу "Гербера" далеко від лінії бойового зіткнення.

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Деталі про ворожий дрон

За наявними даними, "Сокол-И" призначений для перехоплення українських безпілотників, зокрема "Лелеки" та "Чаклуна".

Його заявлена дальність польоту становить до 50 км, висота — до 2 000 метрів, швидкість — до 140 км/год, а маса бойової частини — близько 1 кг.

Кадри успішного перехоплення оприлюднили "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.

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