Український дрон STING збив російський дрон-перехоплювач "Сокол-И", який полював на БпЛА Сил оборони. ВIДЕО
Індустрія дронів
Українські оператори дронів Teiwaz Group знищили російський безпілотник-перехоплювач "Сокол-И", який окупанти використовують для боротьби з українськими розвідувальними БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий безпілотник було перехоплено дроном STING від "Диких шершнів" під час масованого запуску російських БпЛА типу "Гербера" далеко від лінії бойового зіткнення.
Деталі про ворожий дрон
За наявними даними, "Сокол-И" призначений для перехоплення українських безпілотників, зокрема "Лелеки" та "Чаклуна".
Його заявлена дальність польоту становить до 50 км, висота — до 2 000 метрів, швидкість — до 140 км/год, а маса бойової частини — близько 1 кг.
Кадри успішного перехоплення оприлюднили "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.
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