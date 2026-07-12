Побачивши український дрон, окупант не став чекати удару й вистрілив собі в голову. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому український ударний безпілотник зафільмував самоліквідацію російського військового.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного з бойових вильотів оператори Сил оборони виявили окупанта, який перебував серед хащів під деревом.
Після цього пілоти спрямували ударний БпЛА для його ураження.
Не дочекавшись удару українського безпілотника, російський військовий здійснив постріл собі в голову зі зброї та самоліквідувався.
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