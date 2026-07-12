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Новини Відео Окупанти-самовбивці Самогубство окупантів на полі бою
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Побачивши український дрон, окупант не став чекати удару й вистрілив собі в голову. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український ударний безпілотник зафільмував самоліквідацію російського військового.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного з бойових вильотів оператори Сил оборони виявили окупанта, який перебував серед хащів під деревом.

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Після цього пілоти спрямували ударний БпЛА для його ураження.

Не дочекавшись удару українського безпілотника, російський військовий здійснив постріл собі в голову зі зброї та самоліквідувався.

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