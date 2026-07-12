Увидев украинский дрон, оккупант не стал дожидаться удара и выстрелил себе в голову

В сети появилась видеозапись, на которой украинский ударный беспилотник запечатлел самоубийство российского военнослужащего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одного из боевых вылетов операторы Сил обороны обнаружили оккупанта, который находился в зарослях под деревом.

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После этого пилоты направили ударный БПЛА для его поражения.

Не дождавшись удара украинского беспилотника, российский военный выстрелил себе в голову из оружия и самоликвидировался.

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