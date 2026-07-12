Увидев украинский дрон, оккупант не стал дожидаться удара и выстрелил себе в голову
В сети появилась видеозапись, на которой украинский ударный беспилотник запечатлел самоубийство российского военнослужащего.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одного из боевых вылетов операторы Сил обороны обнаружили оккупанта, который находился в зарослях под деревом.
После этого пилоты направили ударный БПЛА для его поражения.
Не дождавшись удара украинского беспилотника, российский военный выстрелил себе в голову из оружия и самоликвидировался.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль