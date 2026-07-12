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Украинский дрон STING сбил российский дрон-перехватчик "Сокол-И", охотившийся на БПЛА Сил обороны. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинские операторы дронов Teiwaz Group уничтожили российский перехватчик-беспилотник "Сокол-И", который оккупанты используют для борьбы с украинскими разведывательными БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский беспилотник был перехвачен дроном STING от "Диких шершнів" во время массированного запуска российских БПЛА типа "Гербера" вдали от линии боевого столкновения.

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Подробности о вражеском дроне

По имеющимся данным, "Сокол-И" предназначен для перехвата украинских беспилотников, в частности - "Лелеки" и "Чаклуна".

Его заявленная дальность полета составляет до 50 км, высота - до 2 000 метров, скорость - до 140 км/ч, а масса боевой части - около 1 кг.

Кадры успешного перехвата обнародовали "Дикі шершні" в своем Telegram-канале.

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