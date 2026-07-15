За три доби дрони полку "CODE 9.2" знищили 107 одиниць техніки РФ та рідкісну корейську САУ "Koksan". ВIДЕО
Українські захисники успішно завершили надзвичайно результативну операцію під назвою "Три дні та три ночі". Протягом цього часу воїни 475-го окремого штурмового полку "CODE 9.2" влаштували справжній розгром окупантам, знищивши колосальну кількість техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання завдань було ліквідовано 107 одиниць ворожої техніки.
Особливою ціллю стала рідкісна далекобійна північнокорейська 170-мм самохідна артилерійська установка "Koksan", яку КНДР раніше передала російській армії.
"Операція "Три дні та три ночі" успішно завершена. У ході її виконання 475-м Окремим Штурмовим Полком "CODE 9.2" було знищено 107 одиниць ворожої техніки. Серед ліквідованих цілей ідентифіковано північнокорейську самохідну артилерійську установку "Koksan"", - зазначили військові.
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