УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10980 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
2 626 10

Спецпризначенці Центру "Альфа" СБУ уразили рідкісну російську РЛС П-14 1959 року випуску. ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України показали кадри, на яких завдали удару по російській радіолокаційній станції П-14.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори СБУ уразили РЛС П-14, яка використовувалася російськими військами для виявлення повітряних цілей.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначають OSINT-дослідники, радіолокаційну станцію П-14 почали виробляти ще у 1959 році, серійне виробництво завершили у 1982-му, а з озброєння її зняли у 2003 році.

На думку дослідника Кріса О'Вікі, повернення таких комплексів до експлуатації свідчить про значні втрати Росією сучасніших засобів радіолокації.

Дивіться також: Знищений корабель РФ "Ізумруд" біля причальної стінки поблизу Новоросійська. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори 422-го полку Luftwaffe уразили залізничний міст і енергооб’єкт, що забезпечували логістику окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21528) РЛС (117) СБУ (14070) спецпризначенці (267) знищення (10548) дрони (8700)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Електроніка на "желудьових лампах"?
показати весь коментар
14.07.2026 18:34 Відповісти
+2
На П-40 я свій перший ПНЧ паяв... Мені на 16річчя подарували магнітофон на батарейках, але "на всю річку" його не вистачало, довелось підсилювач змайструвати... Блін... 60 років як один день промайнули... Ну добре, не як один. Як три ...
показати весь коментар
14.07.2026 19:06 Відповісти
+1
за допомогою неї вєтнамці збивали літаки американців ще. дійсно вєлікая страна
показати весь коментар
14.07.2026 18:32 Відповісти

Завантаження...

 
 