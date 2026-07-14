Спецпризначенці Центру "Альфа" СБУ уразили рідкісну російську РЛС П-14 1959 року випуску. ВIДЕО
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України показали кадри, на яких завдали удару по російській радіолокаційній станції П-14.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори СБУ уразили РЛС П-14, яка використовувалася російськими військами для виявлення повітряних цілей.
Як зазначають OSINT-дослідники, радіолокаційну станцію П-14 почали виробляти ще у 1959 році, серійне виробництво завершили у 1982-му, а з озброєння її зняли у 2003 році.
На думку дослідника Кріса О'Вікі, повернення таких комплексів до експлуатації свідчить про значні втрати Росією сучасніших засобів радіолокації.
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+7 Pan Kotsky #566596
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+1 Дід Степан
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