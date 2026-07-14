Спецназовцы Центра "Альфа" СБУ поразили редкую российскую РЛС П-14 1959 года выпуска. ВИДЕО

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины обнародовали кадры, на которых нанесли удар по российской радиолокационной станции П-14.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы СБУ поразили РЛС П-14, которая использовалась российскими войсками для обнаружения воздушных целей.

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Как отмечают OSINT-исследователи, радиолокационную станцию П-14 начали производить еще в 1959 году, серийное производство завершили в 1982-м, а с вооружения ее сняли в 2003 году.

По мнению исследователя Криса О'Вики, возвращение таких комплексов в эксплуатацию свидетельствует о значительных потерях Россией более современных средств радиолокации.

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