Уничтожен корабль РФ "Изумруд" у причальной стенки вблизи Новороссийска. ВИДЕО

Спутниковый снимок подтверждает уничтожение Силами обороны Украины пограничного сторожевого корабля Федеральной службы безопасности России "Изумруд" вблизи Новороссийска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снимок опубликовали ВМС ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали поражения

"Спутниковый снимок подтверждает уничтожение российского пограничного сторожевого корабля "Изумруд" у причальной стенки. Продолжаем снижать потенциал российского агрессора на море", — отметили в ВМС.

Фото: ВМС Украины Уничтожен пограничный корабль ФСБ РФ "Изумруд"

Справочно

ПСКР "Изумруд" спущен на воду в 2014 году. Корабль был оборудован вертолетной площадкой. Длина: 62,5 м. Водоизмещение: около 630–750 тонн. Максимальная скорость: до 27 узлов.

Именно "Изумруд" 25 ноября 2018 года участвовал в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ поразили 15 судов, С-400 и подтвердили удар по Сизранскому НПЗ, — Генштаб

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ВМС ВС Украины уничтожили пограничный корабль ФСБ РФ "Изумруд".

Украинские военные моряки потопили корабль второго ранга с помощью морского беспилотного комплекса Sargan-3000 недалеко от Новороссийска (Краснодарский край РФ). Среди экипажа корабля есть погибшие и раненые.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Геленджике были поражены патрульный корабль и танкер теневого флота РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноры бригады "Спартан" поразили судно в порту оккупированного Мариуполя и логистику оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО