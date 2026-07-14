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Новости Поражен корабль РФ
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Уничтожен корабль РФ "Изумруд" у причальной стенки вблизи Новороссийска. ВИДЕО

Спутниковый снимок подтверждает уничтожение Силами обороны Украины пограничного сторожевого корабля Федеральной службы безопасности России "Изумруд" вблизи Новороссийска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снимок опубликовали ВМС ВСУ.

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Детали поражения

"Спутниковый снимок подтверждает уничтожение российского пограничного сторожевого корабля "Изумруд" у причальной стенки. Продолжаем снижать потенциал российского агрессора на море", — отметили в ВМС.

Уничтожен пограничный корабль ФСБ РФ
Фото: ВМС Украины
Уничтожен пограничный корабль ФСБ РФ "Изумруд"

Справочно

  • ПСКР "Изумруд" спущен на воду в 2014 году. Корабль был оборудован вертолетной площадкой. Длина: 62,5 м. Водоизмещение: около 630–750 тонн. Максимальная скорость: до 27 узлов.
  • Именно "Изумруд" 25 ноября 2018 года участвовал в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что ВМС ВС Украины уничтожили пограничный корабль ФСБ РФ "Изумруд".
  • Украинские военные моряки потопили корабль второго ранга с помощью морского беспилотного комплекса Sargan-3000 недалеко от Новороссийска (Краснодарский край РФ). Среди экипажа корабля есть погибшие и раненые.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Геленджике были поражены патрульный корабль и танкер теневого флота РФ.

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ВМС (1550) корабль (2091) уничтожение (10229) Новороссийск (36)
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Топ комментарии
+14
Саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на наш буксир «Яна Капу» в Керченській протоці.

- Дави его справа, *****!!!

Ну і хто кого врешті-решт задавив, підари???
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14.07.2026 18:56 Ответить
+9
Бобри з американських біолабораторій обшивку погризли
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14.07.2026 18:27 Ответить
+8
Розворотило бочину.
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14.07.2026 18:19 Ответить

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