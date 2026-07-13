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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Поражен корабль РФ
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ВСУ поразили 15 судов, С-400 и подтвердили удар по Сызранскому НПЗ, - Генштаб

Силы обороны поразили 15 судов РФ, РЛС "Небо-У", пусковую установку С-400

В ночь на 13 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и логистических объектов РФ в рамках снижения ее военно-экономического потенциала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Поражено 15 судов в Азовском море

Под удар попали семь танкеров, пять сухогрузов, два буксира и один паром.

Отмечается, что танкеры использовались для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паром обеспечивал военную логистику.

"Сухогрузы и буксиры обеспечивают перевозку военных грузов, техники, материально-технических средств и функционирование морской логистики противника", - отметили в Генштабе.

В Крыму поражены РЛС и пусковая установка С-400

Кроме того, во временно оккупированном Крыму украинские военные поразили радиолокационную станцию "Небо-У" и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи.

Масштаб нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

Подтверждено повреждение Сызранского НПЗ

Также в Генштабе уточнили результаты удара по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ, нанесенного 12 июля.

По результатам оценки подтверждены повреждения двух установок первичной переработки нефти — АВТ-5 и АВТ-6.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — подчеркнули в Генштабе.

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