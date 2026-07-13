ВСУ поразили 15 судов, С-400 и подтвердили удар по Сызранскому НПЗ, - Генштаб
В ночь на 13 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и логистических объектов РФ в рамках снижения ее военно-экономического потенциала.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Поражено 15 судов в Азовском море
Под удар попали семь танкеров, пять сухогрузов, два буксира и один паром.
Отмечается, что танкеры использовались для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паром обеспечивал военную логистику.
"Сухогрузы и буксиры обеспечивают перевозку военных грузов, техники, материально-технических средств и функционирование морской логистики противника", - отметили в Генштабе.
В Крыму поражены РЛС и пусковая установка С-400
Кроме того, во временно оккупированном Крыму украинские военные поразили радиолокационную станцию "Небо-У" и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи.
Масштаб нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.
Подтверждено повреждение Сызранского НПЗ
Также в Генштабе уточнили результаты удара по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ, нанесенного 12 июля.
По результатам оценки подтверждены повреждения двух установок первичной переработки нефти — АВТ-5 и АВТ-6.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — подчеркнули в Генштабе.
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