Спутниковые снимки подтвердили уничтожение трех резервуаров на нефтебазе в Твери после украинского удара, - СМИ

Три резервуара с топливом были уничтожены на нефтебазе "Тверьнефтепродукт" в Твери в результате украинского удара в ночь на 9 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Подробности

Как отмечается, об этом свидетельствует спутниковый снимок от 11 июля, который проанализировало издание. В то же время исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев официально подтвердил возгорание лишь одного резервуара.

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Что известно об объекте?

Нефтебаза "Тверьнефтепродукт" принадлежит дочернему предприятию "Сургутнафтогаза" и обеспечивает топливом сеть из более чем 50 одноименных автозаправочных станций в регионе. Еще до украинского удара на этих АЗС ввели ограничения на отпуск топлива - не более 20-30 литров на одного человека. Также сообщалось о значительных очередях.

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Что этому предшествовало?

Ранее в сети сообщали о взрывах в российской Твери. По данным OSINT-сообществ, беспилотники атаковали нефтебазу "Тверьнефтепродукт", после чего на территории предприятия возник пожар.

Защитные сетки на резервуарах нефтебазы в Твери не спасли от удара дронов и пожара.

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