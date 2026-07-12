Спутниковые снимки подтвердили уничтожение трех резервуаров на нефтебазе в Твери после украинского удара, - СМИ
Три резервуара с топливом были уничтожены на нефтебазе "Тверьнефтепродукт" в Твери в результате украинского удара в ночь на 9 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
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Как отмечается, об этом свидетельствует спутниковый снимок от 11 июля, который проанализировало издание. В то же время исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев официально подтвердил возгорание лишь одного резервуара.
Что известно об объекте?
Нефтебаза "Тверьнефтепродукт" принадлежит дочернему предприятию "Сургутнафтогаза" и обеспечивает топливом сеть из более чем 50 одноименных автозаправочных станций в регионе. Еще до украинского удара на этих АЗС ввели ограничения на отпуск топлива - не более 20-30 литров на одного человека. Также сообщалось о значительных очередях.
Что этому предшествовало?
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