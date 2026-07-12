Супутникові знімки підтвердили знищення трьох резервуарів на нафтобазі у Твері після українського удару, - ЗМІ
Три резервуари з пальним знищено на нафтобазі "Тверьнефтепродукт" у Твері внаслідок українського удару в ніч на 9 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Деталі
Як зазначається, про це свідчить супутниковий знімок від 11 липня, який проаналізувало видання. Водночас виконувач обов'язків губернатора Тверської області Віталій Корольов офіційно підтверджував займання лише одного резервуара.
Що про об'єкт відомо?
Нафтобаза "Тверьнефтепродукт" належить дочірньому підприємству "Сургутнафтогазу" та забезпечує пальним мережу з понад 50 однойменних автозаправних станцій у регіоні. Ще до українського удару на цих АЗС запровадили обмеження на відпуск пального - не більше 20-30 літрів на одну особу. Також повідомлялося про значні черги.
Що передувало?
- Раніше у мережі повідомляли про вибухи у російській Твері. За даними OSINT-спільнот, безпілотники атакували нафтобазу "Тверьнефтепродукт", після чого на території підприємства виникла пожежа.
- Захисні сітки на резервуарах нафтобази у Твері не врятували від удару дронів і пожежі.
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