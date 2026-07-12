Супутникові знімки підтвердили знищення трьох резервуарів на нафтобазі у Твері після українського удару, - ЗМІ

Три резервуари з пальним знищено на нафтобазі "Тверьнефтепродукт" у Твері внаслідок українського удару в ніч на 9 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

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Деталі

Як зазначається, про це свідчить супутниковий знімок від 11 липня, який проаналізувало видання. Водночас виконувач обов'язків губернатора Тверської області Віталій Корольов офіційно підтверджував займання лише одного резервуара.

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Що про об'єкт відомо?

Нафтобаза "Тверьнефтепродукт" належить дочірньому підприємству "Сургутнафтогазу" та забезпечує пальним мережу з понад 50 однойменних автозаправних станцій у регіоні. Ще до українського удару на цих АЗС запровадили обмеження на відпуск пального - не більше 20-30 літрів на одну особу. Також повідомлялося про значні черги.

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Що передувало?

Раніше у мережі повідомляли про вибухи у російській Твері. За даними OSINT-спільнот, безпілотники атакували нафтобазу "Тверьнефтепродукт", після чого на території підприємства виникла пожежа.

Захисні сітки на резервуарах нафтобази у Твері не врятували від удару дронів і пожежі.

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