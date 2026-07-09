Зеленський підтвердив удари по об’єктах нафтового комплексу РФ у Твері та Ставрополі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про удари по нафтобазах у Твері й Ставрополі, резервному сховищу пального, нафтоперекачувальній станції в Уфі та терміналу у Ростовській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у телеграм.

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"Наші воїни виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Напередодні були важливі ураження по обʼєктах, які забезпечують російський нафтовий комплекс та працюють на воєнну політику", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що воїни Служби безпеки України уразили дві нафтобази – у Ставрополі та Твері. Обидва об’єкти розташовані приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту.

Під ударом опинилися об’єкти у глибокому тилу РФ

Окрім цього, підрозділи Сил оборони України завдали удару по резервному сховищу для накопичення та зберігання пального, яке розташоване приблизно за 800 кілометрів від лінії фронту.

Також було уражено нафтоперекачувальну станцію в російській Уфі. Цей об’єкт знаходиться майже за 1500 кілометрів від державного кордону України.

Ще однією ціллю став нафтоналивний термінал у Ростовській області РФ, розташований приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту.

"Дякую всім нашим воїнам, які щодня роблять такі результати можливими. Ми давно запропонували Росії закінчити цю війну, і кожен день затягування має приносити відчуття війни туди, звідки це все й почалося, – в Росію", - зазначив Зеленський.

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