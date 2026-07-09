Зеленский подтвердил удары по объектам нефтяного комплекса РФ в Твери и Ставрополе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударах по нефтебазам в Твери и Ставрополе, резервному хранилищу топлива, нефтеперекачивающей станции в Уфе и терминалу в Ростовской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram.

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"Наши воины выполняют план дальнобойных санкций в ответ на затягивание войны и российские удары. Накануне были нанесены важные удары по объектам, которые обеспечивают российский нефтяной комплекс и работают на военную политику", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что бойцы Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы - в Ставрополе и Твери. Оба объекта расположены примерно в 500 километрах от линии фронта.

Под ударом оказались объекты в глубоком тылу РФ

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по резервному хранилищу для накопления и хранения топлива, расположенному примерно в 800 километрах от линии фронта.

Также была поражена нефтеперекачивающая станция в российской Уфе. Этот объект находится почти в 1500 километрах от государственной границы Украины.

Еще одной целью стал нефтеналивной терминал в Ростовской области РФ, расположенный примерно в 200 километрах от линии фронта.

"Спасибо всем нашим воинам, которые каждый день делают такие результаты возможными. Мы давно предложили России закончить эту войну, и каждый день затягивания должен приносить ощущение войны туда, откуда все это и началось, - в Россию", - отметил Зеленский.

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