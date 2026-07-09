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Защитные сетки на резервуарах нефтебазы в Твери не спасли от удара дронов и пожара. ФОТО

Несмотря на установленные защитные сетки, Тверская нефтебаза "Тверьнефтепродукт" подверглась удару в результате атаки беспилотников. На объекте возник пожар, горит как минимум один резервуар.

Об этом пишет издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Опубликованные до атаки спутниковые снимки свидетельствуют, что часть резервуаров на Тверской нефтебазе была оборудована защитными сетками, предназначенными для снижения риска поражения беспилотниками.

Защитные сетки не спасли нефтебазу в российской Твери: что известно?
Защитные сетки не спасли нефтебазу в российской Твери: что известно?
Защитные сетки не спасли нефтебазу в российской Твери: что известно?

Губернатор подтвердил, что горит нефтебаза "Тверьнефтепродукт".

По данным издания, на территории нефтебазы горит как минимум один резервуар в ее юго-западной части.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее в сети сообщали о взрывах в российской Твери. По данным OSINT-сообществ, беспилотники атаковали нефтебазу "Тверьнефтепродукт", после чего на территории предприятия возник пожар.

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