Защитные сетки на резервуарах нефтебазы в Твери не спасли от удара дронов и пожара. ФОТО
Несмотря на установленные защитные сетки, Тверская нефтебаза "Тверьнефтепродукт" подверглась удару в результате атаки беспилотников. На объекте возник пожар, горит как минимум один резервуар.
Об этом пишет издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Опубликованные до атаки спутниковые снимки свидетельствуют, что часть резервуаров на Тверской нефтебазе была оборудована защитными сетками, предназначенными для снижения риска поражения беспилотниками.
Губернатор подтвердил, что горит нефтебаза "Тверьнефтепродукт".
По данным издания, на территории нефтебазы горит как минимум один резервуар в ее юго-западной части.
Что этому предшествовало?
- Ранее в сети сообщали о взрывах в российской Твери. По данным OSINT-сообществ, беспилотники атаковали нефтебазу "Тверьнефтепродукт", после чего на территории предприятия возник пожар.
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