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Захисні сітки на резервуарах нафтобази у Твері не врятували від удару дронів і пожежі. ФОТО

Попри встановлені захисні сітки, Тверська нафтобаза "Тверьнефтепродукт" зазнала ураження внаслідок атаки безпілотників. На об'єкті виникла пожежа, горить щонайменше один резервуар.

Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Оприилюднені до атаки супутникові знімки свідчать, що частину резервуарів на Тверській нафтобазі було обладнано захисними сітками, призначеними для зниження ризику ураження безпілотниками.

Захисні сітки не врятували нафтобазу у російській Твері: що відомо?
Захисні сітки не врятували нафтобазу у російській Твері: що відомо?
Захисні сітки не врятували нафтобазу у російській Твері: що відомо?

Губернатор підтвердив, що горить нафтобаза "Тверьнефтепродукт".

За даними видання, на території нафтобази горить щонайменше один резервуар у її південно-західній частині.

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Що передувало?

  • Раніше у мережі повідомляли про вибухи у російській Твері. За даними OSINT-спільнот, безпілотники атакували нафтобазу "Тверьнефтепродукт", після чого на території підприємства виникла пожежа.

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