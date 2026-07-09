Захисні сітки на резервуарах нафтобази у Твері не врятували від удару дронів і пожежі. ФОТО
Попри встановлені захисні сітки, Тверська нафтобаза "Тверьнефтепродукт" зазнала ураження внаслідок атаки безпілотників. На об'єкті виникла пожежа, горить щонайменше один резервуар.
Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Оприилюднені до атаки супутникові знімки свідчать, що частину резервуарів на Тверській нафтобазі було обладнано захисними сітками, призначеними для зниження ризику ураження безпілотниками.
Губернатор підтвердив, що горить нафтобаза "Тверьнефтепродукт".
За даними видання, на території нафтобази горить щонайменше один резервуар у її південно-західній частині.
Що передувало?
- Раніше у мережі повідомляли про вибухи у російській Твері. За даними OSINT-спільнот, безпілотники атакували нафтобазу "Тверьнефтепродукт", після чого на території підприємства виникла пожежа.
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