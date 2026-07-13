ЗСУ уразили 15 суден, С-400 і підтвердили удар по Сизранському НПЗ, - Генштаб
У ніч на 13 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових та логістичних об'єктів РФ у рамках зниження її воєнно-економічного потенціалу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Уражено 15 суден в Азовському морі
Під удар потрапили сім танкерів, п'ять суховантажів, два буксири та один пором.
Зазначається, що танкери використовувалися для транспортування російської нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, пором забезпечував військову логістику.
"Суховантажні судна та буксири забезпечують перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики противника", - зазначили у Генштабі.
У Криму уражено РЛС і пускову С-400
Крім того, у тимчасово окупованому Криму українські військові уразили радіолокаційну станцію "Небо-У" та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 в районі Керчі.
Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
Підтверджено пошкодження Сизранського НПЗ
Також у Генштабі уточнили результати удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ, який було завдано 12 липня.
За результатами оцінки підтверджено пошкодження двох установок первинної переробки нафти - АВТ-5 та АВТ-6.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголосили у Генштабі.
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