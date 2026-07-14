ВМС раскрыли подробности уничтожения корабля РФ около Новороссийска: поражено судно "Изумруд", среди экипажа есть погибшие

ВМС ВС Украины уничтожили пограничный корабль ФСБ РФ "Изумруд".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

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Подробности успешной операции

Как отмечается, украинские военные моряки потопили пограничный сторожевой корабль 2-го ранга с помощью морского беспилотного комплекса Sargan-3000 недалеко от Новороссийска. Среди экипажа корабля есть погибшие и раненые.

В ВМС напоминают, что именно "Изумруд" 25 ноября 2018 года участвовал в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

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Справочно:

ПСКР "Изумруд" спущен на воду в 2014 году. Корабль был оборудован вертолетной площадкой. Длина - 62,5 м. Водоизмещение - около 630–750 тонн. Максимальная скорость - до 27 узлов.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Геленджике были поражены патрульный корабль и танкер теневого флота РФ.

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