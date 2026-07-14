ВМС розкрили деталі знищення корабля РФ біля Новоросійська: уражено судно "Ізумруд", є ліквідовані серед екіпажу

ВМС ЗС України знищили прикордонний корабель фсб РФ "Ізумруд".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

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Деталі успішної операції

Як зазначається, українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені.

У ВМС нагадують, що саме "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці.

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Довідково:

ПСКР "Ізумруд" спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Довжина: 62,5 м. Водотоннажність: близько 630-750 тонн. Максимальна швидкість: до 27 вузлів.

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що уражено патрульний корабель і танкер тіньового флоту РФ у Геленджику.

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