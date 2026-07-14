ВМС розкрили деталі знищення корабля РФ біля Новоросійська: уражено судно "Ізумруд", є ліквідовані серед екіпажу
ВМС ЗС України знищили прикордонний корабель фсб РФ "Ізумруд".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.
Деталі успішної операції
Як зазначається, українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені.
У ВМС нагадують, що саме "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці.
Довідково:
ПСКР "Ізумруд" спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Довжина: 62,5 м. Водотоннажність: близько 630-750 тонн. Максимальна швидкість: до 27 вузлів.
Що передувало?
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що уражено патрульний корабель і танкер тіньового флоту РФ у Геленджику.
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