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Знищений корабель РФ "Ізумруд" біля причальної стінки поблизу Новоросійська. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
Супутниковий знімок підтверджує знищення Силами оборони України прикордонного сторожового корабля Федеральної служби безпеки Росії "Ізумруд" біля Новоросійська.
Як інформує Цензор.НЕТ, знімок опублікували ВМС ЗСУ.
Деталі ураження
"Супутниковий знімок підтверджує знищення російського прикордонного сторожового корабля "Ізумруд" біля причальної стінки. Продовжуємо знижувати потенціал російського агресора на морі", — зазначили у ВМС.
Довідково
- ПСКР "Ізумруд" спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Довжина: 62,5 м. Водотоннажність: близько 630-750 тонн. Максимальна швидкість: до 27 вузлів.
- Саме "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ВМС ЗС України знищили прикордонний корабель ФСБ РФ "Ізумруд".
- Українські військові моряки потопили корабель другого рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська (Краснодарський край РФ). Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що уражено патрульний корабель і танкер тіньового флоту РФ у Геленджику.
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