За трое суток дроны полка "CODE 9.2" уничтожили 107 единиц техники РФ и редкую корейскую САУ "Koksan"
Украинские защитники успешно завершили чрезвычайно результативную операцию под названием "Три дня и три ночи". За это время бойцы 475-го отдельного штурмового полка "CODE 9.2" нанесли оккупантам сокрушительное поражение, уничтожив огромное количество техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе выполнения задач было уничтожено 107 единиц вражеской техники.
Особой целью стала редкая дальнобойная северокорейская 170-мм самоходная артиллерийская установка "Koksan", которую КНДР ранее передала российской армии.
"Операция "Три дня и три ночи" успешно завершена. В ходе её проведения 475-м отдельным штурмовым полком "CODE 9.2" было уничтожено 107 единиц вражеской техники. Среди ликвидированных целей идентифицирована северокорейская самоходная артиллерийская установка "Koksan"", - отметили военные.
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