Пилоты 1021-го ЗАП с помощью дронов-перехватчиков STING сбили 12 российских БПЛА. ВИДЕО
Операторы 1021-го зенитного артиллерийского полка успешно отразили очередную атаку российских беспилотников, применив дроны-перехватчики STING.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых вылетов украинские защитники уничтожили 12 воздушных целей — девять ударных беспилотников типа "Шахед" и три БПЛА "Гербера".
Для перехвата вражеских дронов военнослужащие использовали беспилотники STING производства "Диких шершней", которые уже неоднократно доказали свою эффективность в борьбе с российскими средствами воздушного нападения.
Кадры сбивания воздушных целей опубликовали "Дикие шершни" в своём Telegram-канале.
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