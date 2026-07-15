Прикордонники бригади "Форпост" зірвали спробу форсування річки Вовча та ліквідували окупантів у воді. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Форпост" зірвали чергову спробу російських окупаційних військ форсувати річку Вовча на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила групи окупантів, які намагалися переправитися через річку, після чого по них відпрацювали ударні екіпажі БпЛА.
У результаті точних ударів противник не зміг дістатися визначеного маршруту. Частину окупантів було ліквідовано під час переправи у воді, інших - уже на березі.
Відео бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України.
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