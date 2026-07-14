Авіаудар по пункту операторів БпЛА РФ: окупанта вибуховою хвилею викинуло з вікна будівлі. ВIДЕО
Українська авіація завдала чергового удару по російських підрозділах безпілотних систем на одній із ділянок фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка Сил оборони виявила будівлю, де базувалися російські оператори БпЛА, та передала координати екіпажам винищувачів Повітряних сил України.
У результаті точного авіаудару будівлю разом із особовим складом противника було знищено.
Також, на оприлюднених кадрах видно, як під час вибуху одного з окупантів вибуховою хвилею викидає з вікна будівлі.
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