УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5386 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
1 454 6

Авіаудар по пункту операторів БпЛА РФ: окупанта вибуховою хвилею викинуло з вікна будівлі. ВIДЕО

Українська авіація завдала чергового удару по російських підрозділах безпілотних систем на одній із ділянок фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка Сил оборони виявила будівлю, де базувалися російські оператори БпЛА, та передала координати екіпажам винищувачів Повітряних сил України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У результаті точного авіаудару будівлю разом із особовим складом противника було знищено.

Також, на оприлюднених кадрах видно, як під час вибуху одного з окупантів вибуховою хвилею викидає з вікна будівлі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант намагався втекти від дрона-"ждуна" "Птахів Мадяра", але не встиг добігти до укриття. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпажі МіГ-29 Повітряних сил знищили переправи та мости окупантів авіабомбами GBU-39. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21528) знищення (10548) бомбардування (395) Повітряні сили (3550) пілот (170) винищувач (182)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 