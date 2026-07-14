Окупант намагався втекти від дрона-"ждуна" "Птахів Мадяра", але не встиг добігти до укриття. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували російського окупанта, використавши тактику засідки з FPV-дроном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти залишили дрон-"ждун" у прихованій позиції та очікували на появу противника.
На оприлюднених кадрах окупант намагається добігти до однієї з напівзруйнованих будівель, щоб сховатися від українського безпілотника, однак не встигає.
Оператор оперативно зреагував на рух цілі, наздогнав противника ударним дроном та ліквідував його.
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