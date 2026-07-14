Екіпажі МіГ-29 Повітряних сил знищили переправи та мости окупантів авіабомбами GBU-39. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали серії авіаударів по логістичних маршрутах російських окупаційних військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі винищувачів МіГ-29 уразили авіабомбами GBU-39 низку переправ і мостів, які противник використовував для перекидання особового складу, техніки та боєприпасів.

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Унаслідок точних ударів усі визначені цілі були знищені, що суттєво ускладнило логістичне забезпечення окупаційних військ.

Відео бойової роботи опублікував один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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