Екіпажі МіГ-29 Повітряних сил знищили переправи та мости окупантів авіабомбами GBU-39. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України завдали серії авіаударів по логістичних маршрутах російських окупаційних військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі винищувачів МіГ-29 уразили авіабомбами GBU-39 низку переправ і мостів, які противник використовував для перекидання особового складу, техніки та боєприпасів.
Унаслідок точних ударів усі визначені цілі були знищені, що суттєво ускладнило логістичне забезпечення окупаційних військ.
Відео бойової роботи опублікував один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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