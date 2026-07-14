Экипажи МиГ-29 Воздушных сил уничтожили переправы и мосты оккупантов авиабомбами GBU-39. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли серию авиаударов по логистическим маршрутам российских оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи истребителей МиГ-29 поразили авиабомбами GBU-39 ряд переправ и мостов, которые противник использовал для переброски личного состава, техники и боеприпасов.

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Вследствие точных ударов все обозначенные цели были уничтожены, что существенно затруднило логистическое обеспечение оккупационных войск.

Видео боевых действий опубликовал один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Соняшник".

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