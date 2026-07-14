Оккупант пытался убежать от дрона-"ждуна" "Птахів Мадяра", но не успел добежать до укрытия. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили российского оккупанта, применив тактику засады с использованием FPV-дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты оставили дрон-"ждун" в укрытой позиции и ждали появления противника.
На обнародованных кадрах оккупант пытается добежать до одного из полуразрушенных зданий, чтобы спрятаться от украинского беспилотника, однако не успевает.
Оператор оперативно отреагировал на движение цели, догнал противника ударным дроном и уничтожил его.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль