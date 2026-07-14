Оккупант пытался убежать от дрона-"ждуна" "Птахів Мадяра", но не успел добежать до укрытия. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили российского оккупанта, применив тактику засады с использованием FPV-дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты оставили дрон-"ждун" в укрытой позиции и ждали появления противника.

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На обнародованных кадрах оккупант пытается добежать до одного из полуразрушенных зданий, чтобы спрятаться от украинского беспилотника, однако не успевает.

Оператор оперативно отреагировал на движение цели, догнал противника ударным дроном и уничтожил его.

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