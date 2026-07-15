Авиаудар по пункту операторов БПЛА РФ: оккупанта взрывной волной выбросило из окна здания. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла очередной удар по российским подразделениям беспилотных систем на одном из участков фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка Сил обороны обнаружила здание, где базировались российские операторы БПЛА, и передала координаты экипажам истребителей Воздушных сил Украины.

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Вследствие точного авиаудара здание вместе с личным составом противника было уничтожено.

Также на обнародованных кадрах видно, как во время взрыва одного из оккупантов взрывная волна выбрасывает из окна здания.

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