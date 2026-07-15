Пограничники бригады "Форпост" сорвали попытку форсирования реки Вовча и ликвидировали оккупантов в воде. ВИДЕО

Пограничники бригады "Форпост" сорвали очередную попытку российских оккупационных войск форсировать реку Вовча на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила группы оккупантов, пытавшихся переправиться через реку, после чего по ним нанесли удары экипажи БПЛА.

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В результате точных ударов противник не смог добраться до намеченного маршрута. Часть оккупантов была ликвидирована во время переправы в воде, остальные — уже на берегу.

Видео боевых действий обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

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