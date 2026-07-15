УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10968 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Бої на Куп’янському напрямку
718 3

Десантники 77-ї ОАеМБр розтрощили російську РСЗВ на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Десантники 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади знищили реактивну систему залпового вогню російських окупаційних військ на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних безпілотників бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виявили ворожу РСЗВ та завдали по ній точного удару, внаслідок чого ціль була знищена.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також бійці додають, що ліквідація такої техніки суттєво обмежує вогневі можливості противника на цій ділянці фронту та унеможливлює застосування реактивної артилерії для обстрілів позицій Сил оборони й прифронтових населених пунктів.

Відео бойової роботи оприлюднили десантники 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морпіхи 40-ї бригади провели спецоперацію із застосуванням морських дронів "Барракуда" на Дніпрі. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти 1021-го ЗАП дронами-перехоплювачами STING збили 12 російських БпЛА. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21535) знищення (10555) ДШВ Десантно-штурмові війська (498) РСЗВ (311) дрони (8705) 77 ОАБ (66) Харківська область (2990) Куп’янський район (769) Куп’янськ (1127)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 