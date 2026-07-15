Десантники 77-ї ОАеМБр розтрощили російську РСЗВ на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Десантники 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади знищили реактивну систему залпового вогню російських окупаційних військ на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних безпілотників бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виявили ворожу РСЗВ та завдали по ній точного удару, внаслідок чого ціль була знищена.
Також бійці додають, що ліквідація такої техніки суттєво обмежує вогневі можливості противника на цій ділянці фронту та унеможливлює застосування реактивної артилерії для обстрілів позицій Сил оборони й прифронтових населених пунктів.
Відео бойової роботи оприлюднили десантники 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади у соцмережах.
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