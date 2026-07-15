Десантники 77-ї ОАеМБр розтрощили російську РСЗВ на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Десантники 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади знищили реактивну систему залпового вогню російських окупаційних військ на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних безпілотників бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виявили ворожу РСЗВ та завдали по ній точного удару, внаслідок чого ціль була знищена.

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Також бійці додають, що ліквідація такої техніки суттєво обмежує вогневі можливості противника на цій ділянці фронту та унеможливлює застосування реактивної артилерії для обстрілів позицій Сил оборони й прифронтових населених пунктів.

Відео бойової роботи оприлюднили десантники 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади у соцмережах.

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