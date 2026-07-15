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Новости Видео Уничтожение российской техники Бои на Купянском направлении
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Десантники 77-й ОАеМБр разгромили российскую РСЗО на Купянском направлении. ВИДЕО

Десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады уничтожили реактивную систему залпового огня российских оккупационных войск на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных беспилотников бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ обнаружили вражескую РСЗО и нанесли по ней точный удар, вследствие чего цель была уничтожена.

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Также бойцы отмечают, что ликвидация такой техники существенно ограничивает огневые возможности противника на этом участке фронта и делает невозможным применение реактивной артиллерии для обстрелов позиций Сил обороны и прифронтовых населенных пунктов.

Видео боевых действий обнародовали десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23315) уничтожение (10236) ДШВ Десантно-штурмовые войска (490) РСЗО (298) дроны (7609) 77 ОАБ (63) Харьковская область (2932) Купянский район (770) Купянск (1003)
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