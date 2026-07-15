Десантники 77-й ОАеМБр разгромили российскую РСЗО на Купянском направлении. ВИДЕО
Десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады уничтожили реактивную систему залпового огня российских оккупационных войск на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных беспилотников бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ обнаружили вражескую РСЗО и нанесли по ней точный удар, вследствие чего цель была уничтожена.
Также бойцы отмечают, что ликвидация такой техники существенно ограничивает огневые возможности противника на этом участке фронта и делает невозможным применение реактивной артиллерии для обстрелов позиций Сил обороны и прифронтовых населенных пунктов.
Видео боевых действий обнародовали десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады в соцсетях.
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