Экипажи истребителей Воздушных сил уничтожили место скопления операторов БПЛА РФ. ВИДЕО
Экипажи Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по месту дислокации российских операторов беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты истребителей поразили здание, в котором находились российские операторы БПЛА, применив авиабомбы GBU.
Вследствие мощного взрыва здание было полностью разрушено вместе с личным составом противника, находившимся внутри.
Видео опубликовал один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Соняшник".
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