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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов
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Рашист снял на видео последствия удара FPV-дрона по "буханке": "Горит двухсотый, как его теперь грузить в пакет, х#р знает". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский военный из эвакуационной группы снимает последствия удара украинского FPV-дрона по вражескому автомобилю УАЗ "буханка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точного попадания ударного беспилотника автомобиль оккупантов был уничтожен, а тела погибших российских военных разбросаны взрывом по дороге.

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"Горит двухсотый, как его теперь грузить в пакет, х#р знает! Вот второй, там в голову. А это, наверное, Мага горит. Хотя теперь уже х#й поймешь. Дежавю, бл#ть!" — ныет рашист на видео.

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армия РФ (23330) уничтожение (10249) ВСУ (7988) дроны (7627)
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Топ комментарии
+8
100% з лугандонії, або даунбасовець гекає на камеру
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18.07.2026 12:56 Ответить
+6
Вантаж у гриль-пакет - голод на балалайні незабаром.
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18.07.2026 12:56 Ответить
+5
Як, як.. В сундучок да на замочок.
Готові Нові копчьоні "мощі" Саші Нєвского...
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18.07.2026 13:03 Ответить

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