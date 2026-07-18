Рашист снял на видео последствия удара FPV-дрона по "буханке": "Горит двухсотый, как его теперь грузить в пакет, х#р знает". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский военный из эвакуационной группы снимает последствия удара украинского FPV-дрона по вражескому автомобилю УАЗ "буханка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точного попадания ударного беспилотника автомобиль оккупантов был уничтожен, а тела погибших российских военных разбросаны взрывом по дороге.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Горит двухсотый, как его теперь грузить в пакет, х#р знает! Вот второй, там в голову. А это, наверное, Мага горит. Хотя теперь уже х#й поймешь. Дежавю, бл#ть!" — ныет рашист на видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент сбивания российского "Шахеда" бойцами 156-го ЗРП с зенитного ракетного комплекса "Куб". ВИДЕО

Смотрите также: Воздушные силы уничтожили место базирования операторов БПЛА подразделения "Рубикон" в Покровске. ВИДЕО