Рашист зафільмував наслідки удару FPV-дрона по "буханці": "Горит двухсотый, как его теперь грузить в пакет, х#р знает". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий з евакуаційної групи фільмує наслідки удару українського FPV-дрона по ворожому автомобілю УАЗ "буханка".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок точного влучання ударного безпілотника автомобіль окупантів було знищено, а ліквідованих російських військових розкидало вибухом по дорозі.
"Горит двухсотый, как его теперь грузить в пакет, х#р знает! Вот второй, там в голову. А это, наверное, Мага горит. Хотя теперь уже х#й поймешь. Дежавю бл#ть!" - скиглить рашист на відео.
Топ коментарі
+4 Василь Васько #582549
показати весь коментар18.07.2026 12:56 Відповісти Посилання
+3 Trevo Trow
показати весь коментар18.07.2026 12:56 Відповісти Посилання
+2 Святослав Хоробрий
показати весь коментар18.07.2026 12:56 Відповісти Посилання
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