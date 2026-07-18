Рашист зафільмував наслідки удару FPV-дрона по "буханці": "Горит двухсотый, как его теперь грузить в пакет, х#р знает". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий з евакуаційної групи фільмує наслідки удару українського FPV-дрона по ворожому автомобілю УАЗ "буханка".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок точного влучання ударного безпілотника автомобіль окупантів було знищено, а ліквідованих російських військових розкидало вибухом по дорозі.

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"Горит двухсотый, как его теперь грузить в пакет, х#р знает! Вот второй, там в голову. А это, наверное, Мага горит. Хотя теперь уже х#й поймешь. Дежавю бл#ть!" - скиглить рашист на відео.

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