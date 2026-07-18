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Новини Відео Збиття шахедів Знищення російських безпілотників
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Момент збиття російського "Шахеда" бійцями 156-го ЗРП із зенітного ракетного комплексу "Куб". ВIДЕО

Військовослужбовці 156-го зенітного ракетного полку імені Максима Кривоноса оприлюднили кадри бойової роботи зі знищення російських дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські зенітники під час однієї з ворожих атак знищили російський БпЛА типу "Шахед", застосувавши зенітний ракетний комплекс "Куб".

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На відео зафільмовано бойову роботу розрахунку ЗРК, момент пуску ракети та ураження ворожого безпілотника, який вибухнув у повітрі.

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знищення (10569) ЗСУ (8997) ЗРК (295) Шахед (2341)
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Топ коментарі
+3
Невірне порівняння. Тут залежність: вартість засобу ппо супроти ймовірної шкоди від безпілотника при ураженні цілі.
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18.07.2026 12:26 Відповісти
+1
Дороге задоволення обмінювати "шахед" на зенітну ракету ще радянського взірця, яких і так обмаль: по вартості співвідношення десь 1 до 10.
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18.07.2026 12:11 Відповісти
+1
Якщо так міряти, то хай летять шахеди по цілям, а ми почекаємо дорогу ціль.
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18.07.2026 12:25 Відповісти

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