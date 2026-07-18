Момент збиття російського "Шахеда" бійцями 156-го ЗРП із зенітного ракетного комплексу "Куб". ВIДЕО

Військовослужбовці 156-го зенітного ракетного полку імені Максима Кривоноса оприлюднили кадри бойової роботи зі знищення російських дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські зенітники під час однієї з ворожих атак знищили російський БпЛА типу "Шахед", застосувавши зенітний ракетний комплекс "Куб".

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На відео зафільмовано бойову роботу розрахунку ЗРК, момент пуску ракети та ураження ворожого безпілотника, який вибухнув у повітрі.

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