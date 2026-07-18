Момент збиття російського "Шахеда" бійцями 156-го ЗРП із зенітного ракетного комплексу "Куб". ВIДЕО
Військовослужбовці 156-го зенітного ракетного полку імені Максима Кривоноса оприлюднили кадри бойової роботи зі знищення російських дронів-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські зенітники під час однієї з ворожих атак знищили російський БпЛА типу "Шахед", застосувавши зенітний ракетний комплекс "Куб".
На відео зафільмовано бойову роботу розрахунку ЗРК, момент пуску ракети та ураження ворожого безпілотника, який вибухнув у повітрі.
Топ коментарі
+3 Magnus Lindholm
показати весь коментар18.07.2026 12:26 Відповісти Посилання
+1 Тонка червона лінія
показати весь коментар18.07.2026 12:11 Відповісти Посилання
+1 CrossFirenko
показати весь коментар18.07.2026 12:25 Відповісти Посилання
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