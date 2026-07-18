Момент сбивания российского "Шахеда" бойцами 156-го ЗРП с зенитного ракетного комплекса "Куб". ВИДЕО

Военнослужащие 156-го зенитного ракетного полка имени Максима Кривоноса обнародовали кадры боевых действий по уничтожению российских дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские зенитчики во время одной из вражеских атак уничтожили российский БПЛА типа "Шахед", применив зенитный ракетный комплекс "Куб".

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На видео запечатлена боевая работа расчета ЗРК, момент запуска ракеты и поражение вражеского беспилотника, который взорвался в воздухе.

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