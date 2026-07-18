Момент сбивания российского "Шахеда" бойцами 156-го ЗРП с зенитного ракетного комплекса "Куб". ВИДЕО
Военнослужащие 156-го зенитного ракетного полка имени Максима Кривоноса обнародовали кадры боевых действий по уничтожению российских дронов-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские зенитчики во время одной из вражеских атак уничтожили российский БПЛА типа "Шахед", применив зенитный ракетный комплекс "Куб".
На видео запечатлена боевая работа расчета ЗРК, момент запуска ракеты и поражение вражеского беспилотника, который взорвался в воздухе.
Топ комментарии
+5 Magnus Lindholm
показать весь комментарий18.07.2026 12:26 Ответить Ссылка
+2 Тонка червона лінія
показать весь комментарий18.07.2026 12:11 Ответить Ссылка
+2 CrossFirenko
показать весь комментарий18.07.2026 12:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль