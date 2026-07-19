Прикордонники РУБпАК "Стрікс" знищили 10 російських "Шахедів" на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники РУБпАК "Стрікс" на Південно-Слобожанському напрямку знищили 10 російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники перехопили ворожі дрони під час однієї з атак ворога, не дозволивши їм досягти українських міст та об'єктів критичної інфраструктури.

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На оприлюднених кадрах зафільмовано бойову роботу операторів РУБпАК "Стрікс" та моменти ураження російських безпілотників у повітрі.

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