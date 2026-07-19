Пограничники РУБпАК "Стрикс" уничтожили 10 российских "Шахедов" на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Пограничники РУБпАК "Стрикс" на Южно-Слобожанском направлении уничтожили 10 российских ударных беспилотников типа "Шахед".
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники перехватили вражеские дроны во время одной из атак противника, не позволив им достичь украинских городов и объектов критической инфраструктуры.
На обнародованных кадрах запечатлена боевая работа операторов РУБпАК "Стрикс" и моменты поражения российских беспилотников в воздухе.
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