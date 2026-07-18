Спецназовцы ЦСП "Омега" продемонстрировали перехват российских БПЛА "Гербера" над водой. ВИДЕО
Бойцы группы "Лесные совы" отдельного отряда беспилотных систем Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины обнародовали кадры перехвата российских беспилотников типа "Гербера".
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы мастерски уничтожили вражеские БПЛА над акваторией, применив дроны-перехватчики.
Ранее бойцы ЦСП "Омега" также продемонстрировали собственную морскую беспилотную платформу, созданную в сотрудничестве с украинской гражданской компанией. Она используется в качестве носителя FPV-дронов, а в перспективе должна получить возможность запуска дронов-перехватчиков.
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