Спецпризначенці ЦСП "Омега" показали перехоплення російських БпЛА "Гербера" над водою. ВIДЕО
Бійці групи "Лісові сови" окремого загону безпілотних систем Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України оприлюднили кадри перехоплення російських безпілотників типу "Гербера".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори майстерно знищили ворожі БпЛА над водною акваторією, застосувавши дрони-перехоплювачі.
Раніше бійці ЦСП "Омега" також продемонстрували власну морську безекіпажну платформу, створену у співпраці з українською цивільною компанією. Вона використовується як носій FPV-дронів, а в перспективі має отримати можливість запуску дронів-перехоплювачів.
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