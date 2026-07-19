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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Бои на Харьковском направлении
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Пилоты 58-й ОМПБр взорвали склад селитры вместе с российской пехотой на Харьковщине. ВИДЕО

Операторы дронов 58-й отдельной мотопехотной бригады нанесли мощный удар по месту скопления российской пехоты на Харьковском направлении, взорвав склад с селитрой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка выявила, что оккупанты стягивали личный состав через государственную границу и использовали здания сельскохозяйственного предприятия вблизи населенного пункта Ветеринарное для накопления сил и дальнейшего продвижения на юг.

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Украинские пилоты нанесли удар FPV-дроном по складу селитры, что привело к масштабной детонации. По предварительным данным, на момент взрыва возле склада находилось до взвода российских военных. Точные потери противника уточняются.

Кадры боевых действий украинских защитников опубликованы в соцсетях.

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Автор: 

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Топ комментарии
+7
Щось там нікого не видно до вибуху... До взводу піхоти це від 1 до 20 чоловік... Черговий відосік...
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19.07.2026 13:16 Ответить
+2
Селітру жалко...
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19.07.2026 13:28 Ответить
+2
Гарний "урожай" - гарні "жнива"!!
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19.07.2026 13:50 Ответить

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