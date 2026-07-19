Пилот 38-го ЗРП показал перехват российского "Шахеда" и его взрыв в воздухе. ВИДЕО

Экипаж 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника уничтожил российский дрон-камикадзе типа "Шахед" во время одной из атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники обнаружили вражеский беспилотник, который направлялся для нанесения удара по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, после чего оперативно подняли в воздух дрон-перехватчик.

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В результате мастерского перехвата российский "Шахед" был уничтожен и взорвался в воздухе.

На обнародованных кадрах также показана боевая работа экипажа, координация пилота и момент поражения вражеской цели.

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