РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10451 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Воздушная деятельность ВСУ
1 464 4

Пилоты Воздушных сил нанесли авиаудар по укрытию операторов БПЛА РФ, обнаруженному батальоном "Пегас". ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли авиаудар по месту базирования российских операторов беспилотников, которых обнаружили операторы батальона беспилотных систем "Пегас" 1-й отдельной тяжёлой механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка батальона "Пегас" обнаружила хорошо замаскированное здание, где находились вражеские операторы БПЛА, после чего передала координаты экипажам украинской авиации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пилоты истребителей Воздушных сил нанесли точный авиаудар по обозначенной цели. В результате попадания здание вместе с личным составом российских операторов беспилотников было уничтожено.

Кадры авиаудара пилотов Воздушных сил опубликованы в Telegram-канале оперативного командования "Запад"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты 58-й ОМПБр взорвали склад селитры вместе с российской пехотой на Харьковщине. ВИДЕО

Смотрите также: Пограничники РУБпАК "Стрикс" уничтожили 10 российских "Шахедов" на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23335) уничтожение (10256) бомбардировка (502) Воздушные силы (3232) аэроразведка (50) пилот (172) истребитель (185)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 