Пилоты Воздушных сил нанесли авиаудар по укрытию операторов БПЛА РФ, обнаруженному батальоном "Пегас". ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли авиаудар по месту базирования российских операторов беспилотников, которых обнаружили операторы батальона беспилотных систем "Пегас" 1-й отдельной тяжёлой механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка батальона "Пегас" обнаружила хорошо замаскированное здание, где находились вражеские операторы БПЛА, после чего передала координаты экипажам украинской авиации.

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Пилоты истребителей Воздушных сил нанесли точный авиаудар по обозначенной цели. В результате попадания здание вместе с личным составом российских операторов беспилотников было уничтожено.

Кадры авиаудара пилотов Воздушных сил опубликованы в Telegram-канале оперативного командования "Запад"

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