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Пілоти Повітряних сил завдали авіаудару по схованці операторів БпЛА РФ, виявленій батальйоном "Пегас". ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали авіаудару по місцю базування російських операторів безпілотників, яких виявили оператори батальйону безпілотних систем "Пегас" 1-ї окремої важкої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка батальйону "Пегас" виявила добре замасковану будівлю, де перебували ворожі оператори БпЛА, після чого передала координати екіпажам української авіації.

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Пілоти винищувачів Повітряних сил завдали точного авіаудару по визначеній цілі. У результаті влучання будівлю разом із особовим складом російських операторів безпілотників було знищено.

Кадри авіаудару пілотів Повітряних сил опублікували у телеграм-каналі оперативного командування "Захід"

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