Схованка стала могилою для рашистів: мінометники 58-ї ОМПБр знищили окупантів, які загнали себе у будівлю. ВIДЕО

Бійці 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади знищили групу російських військових, яка намагалася сховатися у господарській будівлі на Харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила окупантів, які готувалися вирушити на ротацію на передові позиції на півночі Харківщини. Після виявлення по противнику відпрацювали ударні FPV-дрони та мінометні розрахунки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час атаки росіяни намагалися сховатися від українських безпілотників у господарській будівлі, проте мінометний снаряд калібру 120 мм пробив залізобетонний дах і вибухнув усередині приміщення.

Після цього оператори FPV-дронів завдали контрольного удару, остаточно ліквідувавши особовий склад противника.

Відео поділилися українські захисники у соцмережах.

Дивіться також: Пілот 38-го ЗРП показав перехоплення російського "Шахеда" та його вибух у повітрі. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти 58-ї ОМПБр підірвали склад селітри разом із російською піхотою на Харківщині. ВIДЕО