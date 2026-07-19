Схованка стала могилою для рашистів: мінометники 58-ї ОМПБр знищили окупантів, які загнали себе у будівлю. ВIДЕО
Бійці 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади знищили групу російських військових, яка намагалася сховатися у господарській будівлі на Харківському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила окупантів, які готувалися вирушити на ротацію на передові позиції на півночі Харківщини. Після виявлення по противнику відпрацювали ударні FPV-дрони та мінометні розрахунки.
Під час атаки росіяни намагалися сховатися від українських безпілотників у господарській будівлі, проте мінометний снаряд калібру 120 мм пробив залізобетонний дах і вибухнув усередині приміщення.
Після цього оператори FPV-дронів завдали контрольного удару, остаточно ліквідувавши особовий склад противника.
Відео поділилися українські захисники у соцмережах.
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