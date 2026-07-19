Убежище стало могилой для рашистов: минометчики 58-й ОМПБр уничтожили оккупантов, загнавших себя в здание. ВИДЕО
Бойцы 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили группу российских военных, которая пыталась укрыться в хозяйственной постройке на Харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила оккупантов, которые готовились отправиться на ротацию на передовые позиции на севере Харьковской области. После обнаружения по противнику нанесли удары ударные FPV-дроны и минометные расчёты.
Во время атаки россияне пытались укрыться от украинских беспилотников в хозяйственной постройке, однако минометный снаряд калибра 120 мм пробил железобетонную крышу и взорвался внутри помещения.
После этого операторы FPV-дронов нанесли контрольный удар, окончательно ликвидировав личный состав противника.
Видео опубликовали украинские защитники в соцсетях.
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