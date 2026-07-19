Пилоты Воздушных сил авиаударом уничтожили место базирования российских операторов БПЛА. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли авиаудар по месту базирования российских операторов беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила здание, где скапливался личный состав противника, после чего передала координаты экипажам истребителей.

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Вследствие точного попадания здание, в котором находились российские операторы БПЛА, было полностью уничтожено вместе с личным составом противника.

Видео опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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